В ВОЗ рассказали, когда следует ждать появление вакцины от коронавируса

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21 апреля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что на сегодняшний день в мире существует уже 67 прототипов вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом три из них уже проходят клинические испытания. Однако представитель ВОЗ подчеркнула, что это вовсе не означает появление лекарства в аптеках в ближайшие дни и даже месяцы. Она отметила, что готовое лекарство станет доступным не раньше, чем через год-полтора.

«Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований и клинические пробы, а потом началось и массовое производство», - сказала Вуйнович.