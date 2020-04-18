Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

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18 апреля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Гутерриш отметил, что будущая вакцина должна оказаться доступной повсюду и для любого желающего ей воспользоваться. Об этом он написал в соцсети.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех… Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние», - считает генеральный секретарь ООН.

На сегодняшний день коронавирусом заразилось более 2,2 миллионов человек по всему миру, 150 тысяч умерло.