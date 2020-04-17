Мурашко назвал результаты испытаний вакцин от COVID-19

Михаил Мурашко оценил результаты доклинических испытаний отечественных вакцин от коронавируса. Министр здравоохранения заявил, что «есть обнадеживающие результаты».
Мурашко отметил, что врачи уже приступили у доклиническим тестированиям препаратов и даже получили первые результаты.
«Есть обнадеживающие результаты сегодня, в том числе мы начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно», - сказал министр.
Ранее Михаил Мурашко рассказал о ходе переподготовки медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией.