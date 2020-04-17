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Мурашко рассказал о переподготовке медработников для борьбы с коронавирусом

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурашко рассказал о переподготовке медработников для борьбы с коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Минздраве рассказали о ходе переподготовки медработников для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в течение двух последних месяцев порядка 1,2 миллиона медиков прошли переобучение.

«Последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами дистанционными, очными, где это было возможно, более одного миллиона 200 человек медицинских работников», - заявил министр.

Также глава Министерства здравоохранения РФ поблагодарил всех медработников за их труд в условиях сдерживания распространения COVID-19.

Ранее Мурашко рассказал о ходе разработки отечественной вакцины от коронавируса.

АБ

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