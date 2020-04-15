Мурашко рассказал, что в России семь центров разрабатывают вакцину от коронавируса

Семь научных центров занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Об этом во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, это «единственный метод профилактики, который действительно будет стопроцентно работать». Мурашко подчеркнул, что пока нельзя говорить, что врачи имеют в распоряжении препарат, который можно применять для лечения и профилактики COVID-19.
Министр отметил, что появились первые определенные результаты и в ближайшее время начнутся клинические исследования.
Ранее сообщалось, что COVID-19 оказался куда более опасен, чем предполагали его создатели.