Мурашко рассказал, что в России семь центров разрабатывают вакцину от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Семь научных центров занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Об этом во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это «единственный метод профилактики, который действительно будет стопроцентно работать». Мурашко подчеркнул, что пока нельзя говорить, что врачи имеют в распоряжении препарат, который можно применять для лечения и профилактики COVID-19.

Министр отметил, что появились первые определенные результаты и в ближайшее время начнутся клинические исследования.

Ранее сообщалось, что COVID-19 оказался куда более опасен, чем предполагали его создатели.