8 из 12 умерших в Латвии от Covid 19 были в возрасте от 75 лет

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24 апреля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Как сообщает латвийский Центр профилактики и контролю заболеваний, в стране от коронавируса скончалось 12 человек.

Восемь из умерших пациентов были в возрасте от 75 лет, а остальные четверо – в возрасте от 50 до 59 лет.

Самой пожилой умершей пациентки было 99 лет. Двое умерших были в возрасте 85-89 лет, еще двое – в возрасте 8—84, трое – 75-79 лет.

Десять пациентов с коронавирусом скончались в больнице, двое – вне стационара.

Насколько достоверна данная информация?

Специально для «Аргументов Недели» комментарии вице-президента Общества врачей Латвии Мариса Плявиньша: «Данная информация достоверна. Тут нет обмана. Я понимаю, что уход человека – печальное событие. Но, я как врач понимаю, что происходит. Посудите сами, женщине было 99 лет. Вы представляете этот почтенный возраст? Нет. Конечно. У дамы были хронические заболевания и не очень сильный иммунитет. Организм человека имеет возрастной предел. Пожилому человеку легче «подхватить» вирус с осложнениями. Люди, которые умерли от 75 и далее имели однозначно хронические заболевания. Коронавирус «бьет» по слабым местам. Уходят люди от осложнений. Это следует знать. Если у человека проблемы в области сердца и возраст приличный, то что же можно ожидать? Более того, не все люди серьезно относятся к данному заболеванию: не посещают врача, не выполняют рекомендации, переносят вирус «на ногах». Сейчас можно сказать, что Латвия достигла высшей точки заболеваемости коронавирусом. Это наблюдение специалистов. Но, это пока ни о чем не говорит. Сложно сказать, когда начнется спад. Пока мы «стоим» на месте. И самоизоляция вполне оправданная».