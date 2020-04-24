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Специалисты Рослесхоза предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Сибири

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рослесхоз

Специалисты Рослесхоза предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Сибири
лесной пожар, pixabay.com
Специалисты Рослесхоза в пятницу, 24 апреля, предупредили о риске возникновения в ближайшие дни мощных лесных пожаров в Сибири.
 
В Федеральном агентстве лесного хозяйства уточнили, что до 25 апреля на территории Хакасии и на юге Красноярского края будут зафиксированы дневные температуры до 32 градусов выше нуля. С 26 по 27 апреля на западе Забайкальского края ветер усилится до 21 метра в секунду.
 
Подчеркивается, что риски возникновения лесных пожаров в ближайшие дни будут максимальны на юге Иркутской области, республик Тыва, Хакасия и Бурятия, Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
ЕТ

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