Специалисты Рослесхоза предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Сибири

Специалисты Рослесхоза в пятницу, 24 апреля, предупредили о риске возникновения в ближайшие дни мощных лесных пожаров в Сибири.

В Федеральном агентстве лесного хозяйства уточнили, что до 25 апреля на территории Хакасии и на юге Красноярского края будут зафиксированы дневные температуры до 32 градусов выше нуля. С 26 по 27 апреля на западе Забайкальского края ветер усилится до 21 метра в секунду.