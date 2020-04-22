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Лесной пожар охватил более 700 га тайги в Забайкалье

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Лесной пожар охватил более 700 га тайги в Забайкалье
фото: pixabey

Власти Забайкальского края 22 апреля уведомили, что в заказнике Цасучейский бор горит 730 га тайги.

Тушением возгорания занимаются сотрудники лесоохраны и 26 единиц техники. Огонь на заказник перекинулся 21 апреля со степного пожара. Пожарный надзор занимается установлением личностей виновников.

По последним данным, в Забайкалье зафиксировано семь возгораний, четыре из них охватили территорию в 785 га. В ликвидации пожара участвуют более 230 человек. В краевых лесах действует режим ЧС, запрещающий разводить костры на территории.

 

 

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