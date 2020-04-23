В Кремле ответили на вопрос о дате отмены самоизоляции

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23 апреля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном продлении режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.

“Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией”, - пояснил он, отметив, что пока не принято решение о продлении или снятии ограничений.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в течение недели надо будет принимать решения о дальнейшем режиме.

Кроме того, Песков назвал примерные сроки выхода на плато и достижения пика заболевания коронавирусом нового типа в России.

О продлении режима самоизоляции свое мнение высказал главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.