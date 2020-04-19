Песков о пандемии в России: «В течение недели надо будет принимать решения о дальнейшем режиме»

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19 апреля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса нового типа на территории России. По его словам, стране пока не удалось выйти на плато.

«Дождёмся следующей недели. Мы всё-таки сидим уже все три недели дома … Ну где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», - высказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на «Россия-1».

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что принимаемые действия не должны дать «задохнуться экономике», которая сейчас и так находится в тяжелом кризисном состоянии.

Ранее Дмитрий Песков предположил, когда россиянам ожидать выхода на плато.