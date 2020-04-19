Песков: ситуация с коронавирусом COVID-19 в России может выйти на плато на следующей неделе

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19 апреля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вспышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала: пока Россия не вышла на плато. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что режим самоизоляции введен три недели, но "количество заболевших ежесуточно растет".

"Это говорит о том, что мы не вышли на плато", - пояснил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, "есть надежда, что первые признаки выхода на плато появятся на следующей неделе".

Официальный представитель Кремля сказал о возможной необходимости принимать решения о новых действиях, о дальнейшем режиме.

По данным оперштаба на 19 апреля, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 6060 человек. Всего сейчас в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.