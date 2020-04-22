В Кремле сообщили, когда в России можно ждать пика заболеваемости коронавирусом COVID

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22 апреля 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространение в России коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет пика к середине мая. По словам Пескова, во второй половине мая начнется улучшение ситуации с этой инфекцией, начнется постепенное снижение числа зараженных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании CNBC заявил о том, что сейчас ситуация с коронавирусом очень серьезная и проблематичная для людей во всех странах мира. Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема, и решать ее необходимо сообща.

Как отметил Песков, в ежедневный рост числа зараженных довольно значительный, но он не так велик, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения.

Песков также сказал, что для Владимира Путина сейчас прежде всего важны борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.