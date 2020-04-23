Онищенко оценил возможность о продлении самоизоляции после 30 апреля

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23 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал возможное продление режима самоизоляции после 30 апреля. По его словам, решение будет не совместное, а индивидуальное по каждому региону.

“Говорить, что ограничения снимут или карантин продлят после 30 апреля в России – в корне неправильно. Президент России Владимир Путин дал каждому региону страны самостоятельно вводить мероприятия по противодействию эпидемии … Субъекты Российской Федерации разные по численности населения, географическим особенностям и еще многим признакам”, - отметил он.

Онищенко добавил, что ограничительные меры кардинально отличаются в Москве по сравнению с другими регионами России.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России число зараженных коронавирусом снижается второй день подряд.