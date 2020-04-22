Коронавирус 22 апреля: когда закончится самоизоляция и зачем нужны цифровые протесты

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22 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Количество заражённых коронавирусом в мире достигло 2 560 362 человек. Погибли 177 777 пациентов, вылечились – 697 603. В США тем временем предсказывают вторую волну COVID-19 зимой, а ООН предупреждает о возможном голоде на фоне пандемии.

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд уверен, что вторая волна коронавируса следующей зимой окажется сильнее, чем нынешняя. Произойдет это из-за того, что эпидемия гриппа и COVID-19 совпадут по времени. Вспышка двух тяжелых заболеваний приведет к немыслимым нагрузкам в системе здравоохранения.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, если вовремя меры по обеспечению продовольственной безопасности не принять – человечество столкнется с голодом. По словам Бизли, «если не начать обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей – то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев».

Больницы становятся местами массового заражения коронавирусом. Новый крупный очаг инфекции обнаружили на этот раз в больнице Владивостока. Там болезнь подтвердилась у 42 человек, 17 из них — это медработники, сообщает правительство региона. На карантин уже закрыли урологическое и хирургическое отделения городской клиники №2. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что основная доля очагов COVID-19 в России приходится именно на медицинские организации. На карантин по всей стране закрыты десятки больниц, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Красноярске и Ижевске.

Искусственность COVID-19. Сила и слабость. Ещё несколько слов про уханьский коронавирус.

Об очерёдности самоликвидации коронавируса в русских, китайцах и европейцах. Когда в результате регулярных мутаций коронавирус выродится сам по себе? Кто первым придумал гнать спирт для профилактики чумы и всякой иной заразы? И почему в США по подозрению в шпионаже в пользу Китая арестован гениальный химик, который долгие годы работал на Пентагон? Об этом новый диалог Андрея УГЛАНОВА с советско-американским учёным-биохимиком, автором теории ДНК-генеалогии Анатолием Алексеевичем КЛЁСОВЫМ.

Хирург Денис Кондратьев рассказал, как должна измениться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице, чтобы власти Москвы смягчили введенный всеобщий режим самоизоляции. «Как минимум, когда не будет смертности и не будет такого количества зараженных пациентов. Сейчас динамика не в нашу пользу пока», - сказал специалист. Он отметил, что заболевание во многих случаях быстро переходит в тяжелую форму, а на ранних стадиях не у всех удается его диагностировать вовремя.

Нужен ли вам тест на коронавирус? Платные тесты на коронавирус для всех желающих вызвали много споров. Одни выстроились в очередь сразу, как частные клиники предоставили такую возможность, другие посчитали тесты бесполезными и даже опасными. «Аргументы недели» выяснили, что представляет из себя тест на коронавирус, почему он может не распознать угрозу и как московские клиники позаботились о безопасности при сдаче анализов.

В городах России начали приходить цифровые акции протеста в связи с карантином. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который, согласно законодательству РФ, позволил бы гражданам получать прямую материальную помощь от государства, в России так до сих пор и не введен. Объявленный в стране режим самоизоляции такой поддержки не предполагает. Не имея возможности выражать свое возмущение на улицах, россияне устроили «цифровой протест». Первые протестные сообщения начали появляться в понедельник в Ростове-на-Дону.

Жители города использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Пользователи оставляли сообщения с помощью функции «Разговорчики» внутри приложения — обычно с ее помощью участники дорожного движения оповещают о ДТП или оставляют комментарий об объекте на карте. Вместо плакатов, которые можно было бы использовать, митингуя на улице, жители использовали комментарии: «Выплатите людям пособия!», «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!», «Или ЧС, или платите кредиты и коммуналку сами!»

Чуть позже жителей Ростова-на-Дону поддержали в других городах - такие же акции начали проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Красноярске. Сообщается, что комментарии начали массово удалять.

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