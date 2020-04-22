США предсказали более тяжелую вторую волну COVID-19 зимой

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в беседе с журналистами заявил, что вторая волна COVID-19 следующей зимой в стране может оказаться сильнее, чем нынешняя.

По словам эксперта, это может произойти из-за того, что эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса нового типа совпадут по времени. Редфилд полагает, что одновременная вспышка двух весьма тяжелых заболеваний приведет к тому, что американская система здравоохранения столкнется с "немыслимыми нагрузками".