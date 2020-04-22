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США предсказали более тяжелую вторую волну COVID-19 зимой

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

США предсказали более тяжелую вторую волну COVID-19 зимой
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в беседе с журналистами заявил, что вторая волна COVID-19 следующей зимой в стране может оказаться сильнее, чем нынешняя.
 
По словам эксперта, это может произойти из-за того, что эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса нового типа совпадут по времени. Редфилд полагает, что одновременная вспышка двух весьма тяжелых заболеваний приведет к тому, что американская система здравоохранения столкнется с "немыслимыми нагрузками".
 
Напомним, к настоящему моменту количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 800 тысяч.
ЕТ

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