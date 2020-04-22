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В ООН предупредили о возможном голоде на фоне пандемии коронавируса

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ООН предупредили о возможном голоде на фоне пандемии коронавируса
Здание ООН. Фото: Pixabay

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с проблемой голода, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.

Он отметил, что COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. По его словам, пока что в мире нет массового голода, но «если не начать обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей – то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев».  

Бизли также добавил, что из-за коронавируса миллионы человек, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

По его словам, в мире сейчас голодает 821 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран.

Ранее в ООН заявили, что вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной.

ДВа

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