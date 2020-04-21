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ООН: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

ООН: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной
анализ крови, FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что будущий препарат от коронавируса нового типа должен стать доступным абсолютно для всех нуждающихся.

В документе подчеркивается, что вакцина должна быть общедоступной, особенно в развивающихся странах.

Известно также, что в резолюции страны-участницы ООН обратились к генсекретарю организации Антониу Гутеррешу с просьбой определить способны работы с будущим препаратом от COVID-19, которые позволят обеспечить прозрачный, своевременный и равноправный доступ к вакцинам.

ЕТ
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