ООН: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой подчеркивается, что будущий препарат от коронавируса нового типа должен стать доступным абсолютно для всех нуждающихся.
В документе подчеркивается, что вакцина должна быть общедоступной, особенно в развивающихся странах.
Известно также, что в резолюции страны-участницы ООН обратились к генсекретарю организации Антониу Гутеррешу с просьбой определить способны работы с будущим препаратом от COVID-19, которые позволят обеспечить прозрачный, своевременный и равноправный доступ к вакцинам.