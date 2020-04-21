Трамп: обвал цен на нефть – это «скоротечное явление»

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21 апреля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

добыча нефти, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что обвал цены на нефть американской марки WTI – это временное явление, спровоцированное финансовым давлением.

Трамп полагает, что ситуация на нефтяном рынке стабилизируется уже через месяц, вследствие чего стоимость "черного золота" составит 25–28 долларов за баррель, передает ФБА "Экономика сегодня".

Американский лидер уточнил, что текущие цены на нефть дадут возможность в полной мере заполнить резервы его страны.

Напомним, в минувший понедельник стоимость нефти марки WTI упала до отрицательных значений.