Нефтяники в России начали продавать бензин себе в убыток

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21 апреля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

АЗС, pixabay.com

В России нефтяники начали продавать себе в убыток бензин на бирже. Соответствующую информацию предоставил во вторник гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.

Эксперт подсчитал, что на тонну бензина АИ-92 компании получают чистый убыток в размере около 2,3 тысячи рублей. Отмечается, что цена данной марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 13 по 19 апреля снизилась на 11 процентов – на 4,2 тысячи рублей, вследствие чего в минувший понедельник АИ-92 продавали в европейской части РФ по 35,77 тысячи рублей за тонну. Турукалов уточнил, что издержки компаний, в которые включены акциз, НДС, НДПИ, а также выплаты в бюджет по демпферу, достигают 38,07 тысячи рублей, вследствие чего возникла убыточная ситуация.

Напомним, накануне впервые в истории майские фьючерсы на нефть марки WTI достигли отрицательных значений, котировки на NYMEX составляли минус 40,32 доллара за баррель. Стоимость июньских поставок "черного золота" марки Brent вчера опускались до 25,38 доллара за баррель.