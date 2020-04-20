Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки

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20 апреля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixels.com

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.

«Происходит майское закрытие фьючерсов, и на этом фоне идёт активная спекулятивная игра. Это вообще не про нефть, на месте нефти могло бы быть что угодно. Так как нефть - товар, который активно продаётся и покупается - происходит активная игра спекулянтов... Пока пика заполнения хранилищ нет, ещё остаётся задел. По прогнозам, они закончатся в середине мая, ещё три с лишним недели», - пояснил он.

Пикин отметил, что сейчас сложно спрогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке нефти из-за нестабильной экономической ситуации. По его словам, биржевые игроки начали преследовать цель – «опустить все вниз».