Цена нефти WTI упала более, чем на 90%

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20 апреля 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стоимость фьючерса нефти марки WTI поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже одного доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 20 апреля.

При этом по состоянию на 20.09 мск цена на WTI падала на 74,11%, до 4,73 дол. за барр., а уже на 20.30 приравнивалась к 4,05 дол. за барр., а в 20.48 и вовсе до одного доллара.

Отмечается, что до сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена фьючерса нефти марки WTI поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже пяти долларов, а стоиомсть июньских фьючерсов упала почти на 10% - до 22,62 дол. за барр.