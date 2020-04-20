Стоимость нефти WTI опустилась ниже пяти долларов

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20 апреля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стоимость фьючерса нефти марки WTI поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже пяти долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 20 апреля.

Цена майских фьючерсов упала до 4,05 доллара за баррель. При этом по состоянию на 20.09 мск цена на WTI падала на 74,11%, до 4,73 дол. за барр. Отмечается, что до сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.

Однако цена июньских фьючерсов WTI упала почти на 10% - до 22,62 дол. за барр.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро отметил важность новых договорённостей сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.