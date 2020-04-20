В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Мадуро

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20 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В понедельник, 20 апреля, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. В первую очередь глава республики поблагодарил российского лидера за оказанную в борьбе с COVID-19 помощь, а также поставку тест-систем.

«Отмечена важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с новой глобальной угрозой … реализации выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания в период кризиса «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, главы государств отметили большое значение достигнутых договорённостей новой сделки ОПЕК+ о снижении нефтедобычи и приняли решение продолжать контакты на различных уровнях.

«Затронуты актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-венесуэльского стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере», - уточнили в Кремле.