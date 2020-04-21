В городах России в связи с карантином начали проходить цифровые акции протеста

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который, согласно законодательству РФ, позволил бы гражданам получать прямую материальную помощь от государства, в России так до сих пор и не введен. Объявленный в стране режим самоизоляции такой поддержки не предполагает. Не имея возможности выражать свое возмущение на улицах, россияне устроили «цифровой протест».

Первые протестные сообщения начали появляться в понедельник в Ростове-на-Дону. Жители города использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Пользователи оставляли сообщения с помощью функции «Разговорчики» внутри приложения — обычно с ее помощью участники дорожного движения оповещают о ДТП или оставляют комментарий об объекте на карте.

Вместо плакатов, которые можно было бы использовать, митингуя на улице, жители использовали комментарии:

«Выплатите людям пособия!», «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!», «Или ЧС, или платите кредиты и коммуналку сами!»

Чуть позже жителей Ростова-на-Дону поддержали в других городах - такие же акции начали проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, Красноярске. Сообщается, что комментарии начали массово удалять.

Представитель «Яндекса» рассказал СМИ, что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат нецензурные выражения, всегда модерируются и удаляются.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — объяснили в компании.

Известно, что функция «Разговорчики» была использована для выражения протеста еще в 2011-2013 годах. Тогда с помощью сервиса пользователи призывали выходить на митинги и критиковали действующую власть.