Нужен ли вам тест на коронавирус

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21 апреля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

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Платные тесты на коронавирус для всех желающих вызвали много споров. Одни выстроились в очередь сразу, как частные клиники предоставили такую возможность, другие посчитали тесты бесполезными и даже опасными. «Аргументы недели» выяснили, что представляет из себя тест на коронавирус, почему он может не распознать угрозу и как московские клиники позаботились о безопасности при сдаче анализов.

Список медицинских учреждений, где можно платно сдать тест на коронавирус в Москве постоянно расширяется. Первыми тестирование запустили «Хеликс» и «Гемотест», сейчас к ним присоединились LabQuest, «Семейный Доктор», «СитиЛаб», «Медси», Интермед», Европейский медицинский центр и Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Стоимость исследования в среднем составляет 2000 – 3000 рублей в клинике, 5000 – 6000 рублей с услугой выезда врача на дом. Сдать тест анонимно – невозможно. Вас попросят обязательно предъявить паспорт. Если исследование определит наличие вируса, ваши данные будут отправлены в Роспотребнадзор.

Как работают тесты на коронавирус, «Аргументам недели» рассказала учёный-вирусолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Анна Демина.

«Есть 2 вида тестов: тест ПЦР – полимеразная цепная реакция, и тест ИФА – иммуноферментный анализ. С помощью ПЦР теста мы можем найти РНК коронавируса, выявить сам возбудитель в острый период: последние 2-3 дня инкубационного периода и во время острой инфекции. После этого с помощью ПЦР теста мы уже не увидим вирус. Здесь нужно использовать метод ИФА. Анализ определяет антитела человека к перенесённой коронавирусной инфекции. Первыми вырабатываются иммуноглобулины класса М. Они говорят о течении острой инфекции. Минимум через 2-3 недели появляются иммуноглобулины класса G. Если при анализе мы находим только их, то можно сказать, что человек перенёс заболевание. Этим воспользовались в Германии. Людям, у которых при ИФА тесте выявлены только иммуноглобулины G, выдали специальный документ: он подтверждает, что человек переболел коронавирусом, имеет иммунитет и больше не заразен. Люди с таким сертификатом могут спокойно для себя и окружающих работать и находиться в общественных местах. Оба теста (ПЦР и ИФА) полезны, информативны, но, как мы видим, в разные промежутки времени. Делаются очень просто: для ПЦР нужен мазок из носа и носоглотки, для ИФА берут кровь».

В России сделать тест на коронавирус в частной клинике сейчас можно только методом ПЦР. 10 апреля научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему ИФА, но в общем доступе такого анализа пока нет. Насколько точен тест ПЦР?

«Нельзя сказать, что тест на 100% выявит угрозу, потому что мы не знаем в каком периоде сейчас находится человек, – объясняет Анна Демина. – Пациент может быть уже заражён, но если он сделает тест в начале инкубационного периода, то исследование может не показать наличие вируса. В любом случае я считаю его разумным, потому что 20% людей – бессимптомные носители, а у 50% больных инфекция проходит в лёгкой форме: небольшая температура, першение в горле. Точность самой тест-системы зависит от производителя. Но изготовители всегда стремятся делать чувствительность не менее 95%».

Доктор Демина рекомендует провести тест повторно, если первый покажет отрицательный результат. Можно рассчитать инкубационный период от предполагаемой даты заражения, и если в начале периода есть вероятность получить отрицательный результат при наличии возбудителя, то в конце или при течении болезни тест-система определит коронавирус. Считается, что инкубационный период COVID-19 составляет от 1 до 14 дней. Однако последние данные показывают, что он может продолжаться до 27 дней. В среднем человек начинает болеть через 3-5 дней после контакта.

После запуска тестов в частных лабораториях, москвичи раскритиковали условия их проведения. Очереди за тестом они посчитали потенциально опасным местом заражения. Как сейчас заботятся о безопасности столичные клиники?

Все тесты на коронавирус в клиниках Москвы сейчас проводят по предварительной записи. Больше не нужно ждать в очередях. При записи вам назначат определённое время. В среднем пребывание в лаборатории составит от 7 до 15 минут. Важно – пациентам с симптомами ОРВИ нельзя прийти в клинику, чтобы сдать тест.

«Лабораторные отделения, в которых доступно исследование на коронавирус, работают по особому графику: во время, когда можно сдать анализ, пациенты с другими заказами в них не обслуживаются, – рассказали «Аргументам недели» в пресс-службе лаборатории «Гемотест». – Сотрудники отделений используют средства третьей степени защиты, помещения регулярно дезинфицируются, а все пациенты получают одноразовые медицинские маски и бахилы. Кроме того, в лабораторном отделении могут находиться не более 5 человек одновременно».

Ещё более безопасный способ провериться на COVID-19 – заказать тест домой. Такую услугу предлагает ряд лабораторий. Правда, за выезд врача на дом придётся доплатить. Зато сотрудники некоторых клиник готовы провести тест на дому, даже если у пациента небольшая температура или кашель.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора предлагает бесконтактную проверку на коронавирус. Сотрудники лаборатории доставляют тест на дом, пациент под присмотром специалиста сам у себя берёт мазок из зева, упаковывает биоматериал и передаёт сотруднику. Результаты теста приходят на электронную почту через 1-2 дня. Стоимость услуги – 1900р.

Сервис бесконтактной сдачи теста на COVID-19 запустила Лабораторная служба Хеликс. Курьер доставляет тест и оставляет его у входной двери, клиент самостоятельно берёт биоматериал, упаковывает и бесконтактно передает курьеру. Запись на сдачу теста таким способом с 14 апреля открыта в Санкт-Петербурге, во второй половине апреля компания планирует запустить сервис для жителей Москвы.

«Взять мазок из горла достаточно просто и абсолютно безболезненно, – рассказывает Юрий Андрейчук, генеральный директор Лабораторной службы Хеликс. – Для клиентов мы создали подробную инструкцию, как это сделать, в том числе и видео. Проведённое нами тестирование на фокус-группе показало, что самостоятельное взятие обеспечивает такой же точный результат, как и при участии медицинского работника». Эту услугу компания предоставляет только для бессимптомных клиентов.