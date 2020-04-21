Искусственность COVID-19. Сила и слабость. Ещё несколько слов про уханьский коронавирус

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 апреля 2020, 23:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Как бы кто ни говорил о Боге и человеке, и как бы кто ни рассуждал о запретах на вседозволенность человеческих учёных, рукотворная форма жизни всё равно остаётся несовершенной и склонна к распаду.

Если взять в пример клонов, то можно вспомнить недолгую продолжительность жизни легендарной овечки Долли. Официально заявляют, что клонированная овца умерла из-за обычных болезней, которыми страдают многие животные. Но есть и неофициальные сведения, в которых говорится о неэффективности любой искусственной жизни. Церковники яро осуждают подобные научные прорывы, утверждая о том, что лишь одному Богу дозволено даровать жизнь. Вот почему учёные ещё не дошли до создания человеческих клонов, да и сама наука клонирования не прогрессирует. Возможно, церковники и правы, и Бог просто не допускает существования искусственных форм в более глобальном аспекте. Но лабораторные микроорганизмы пока ещё никто не отменял. И Бог отчего-то не остановил учёных в создании этих «существ».

Про коронавирус, начавший своё распространение из Уханя, ходит множество слухов и гипотез. Одни теории говорят, что он стал опасным, благодаря лишь природной мутации. Другие же утверждают про искусственное происхождение. Сторонников искусственной формы в последнее время всё больше. Если Covid-19 и правда лабораторная форма, значит, кто-то явно ведёт свою игру и затевает что-то глобальное. В любом случае, это негласное объявление войны всему человечеству. Но если верить в то, что всякая искусственная форма слаба, то значит, не за горами и коронавирусный распад. Если лабораторная форма несовершенна, то это означает, что вскоре мы услышим о прекращении угрозы со стороны «Ковида». Зловещая инфекция попросту растворится. Она не сможет долго жить и порочить своим существованием планету. Правда и природная мутация вируса тоже возможна. Например, «испанка» после убийства сотни миллионов людей мутировала в менее опасную форму, а позднее и вовсе превратилась в ничто.

Никто сейчас толком не знает, откуда появился коронавирус. В интернете и на ТВ говорят абсолютно разные вещи. ВОЗ до сих пор не разглашает истинное происхождение вируса, хотя по одному лишь взгляду доктора Гебрейесуса уже можно понять, что он знает слишком много и просто не говорит общественности. Однако доказательство искусственности наступающей «короны» - далеко не печальная новость, а даже обнадёживающая. Ведь искусственную форму можно одолеть, воздействовав на её слабые места. Возможно, Covid-19 и правда рукотворная форма. Ведь она ведёт себя очень странно и загадочно, а ещё обладает свойствами многих известных болезней. Недавно об искуственности коронавируса сообщал виднейший учёный Люк Монтанье, исследователь СПИДа. Также были утверждения и о том, что лекарства от СПИДа способны побеждать коронавирус. Covid-19 отлично берёт и лекарство от туберкулёза. Так что привитым в своё время людям крупно повезло.

Есть такая теория, что террористы, создававшие COVID-19, вложили туда множество элементов из самых опасных микроорганизмов. Не исключено, что в разработанное оружие «закинули» не только грипп и пневмонию, но и Чикунгунью вместе с Эболой. Ведь у некоторых заболевших на ногах проявлялась странная сыпь, больше свойственная африканским лихорадкам. Пока что точно информация о коронавирусе неизвестна. Если даже её и знают, вряд ли о ней расскажут в ближайшее время. Но мы будем надеяться изо всех сил в скорейшей победе. И самое главное - ещё и отыскать виновников этого страшного преступления. Ведь у этих людей вполне может быть и не менее искусственное противоядие, способное убить коронавирус за пару часов.