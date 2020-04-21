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Российские фармацевты готовы отказаться от производства недорогих жизненно важных лекарств

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Российские фармацевты готовы отказаться от производства недорогих жизненно важных лекарств

Жаропонижающий парацетамол, обезболивающий ибупрофен, антигистаминное средство димедрол, раствор глюкозы могут исчезнуть из аптек. Российские фармацевтические компании, производители этих востребованных лекарств,  могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию.

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.

ИЧ
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