Власти Северной Осетии рассказали об обстановке в регионе

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21 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Вячеслав Битаров

Оперативная обстановка в Северной Осетии, где накануне прошел несанкционированный митинг, стабильная и находится под полным контролем, сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Благодаря реализации дополнительных мер обеспечен надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров нацелил участников совещания на то, что нужно "дойти до каждого жителя республики, неукоснительно соблюдать требования самоизоляции и качественно выполнять весь комплекс карантинных мероприятий".

Во Владикавказе местные жители вместо самоизоляции решили собраться вместе на митинг против местной власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую накануне во Владикавказе акцию протеста. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что власти республики делают все возможное для поддержки нуждающихся людей, оставшихся без дохода из-за распространения коронавиурсной инфекции.