В Кремле назвали акцию протеста во Владикавказе незаконной

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21 апреля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую накануне во Владикавказе акцию протеста с требованием отметить режим самоизоляции. На площадь в центре города вышли около 200 человек.

«… эта акция была незаконной, а главное - она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения. Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций … это может через какое -то количество дней иметь негативные последствия», - высказал он.

Песков отметил, что люди хотели донести свое мнение до руководства, и предложил властям все обсудить в формате диалога. По его словам, сейчас необходимо внимательно прислушиваться к просьбам населения и реагировать на их проблемы.

Ранее в Кремле отреагировали на волну виртуальных протестов с требованием завершить режим самоизоляции в разных регионах России.