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В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
фото: pixels.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал волну виртуальных протестов с требованием завершить режим самоизоляции в разных регионах России, в том числе в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

«Внимательно относимся к сложностям людей, но не стал бы преувеличивать и обобщать "разговорчики" ... делать из этого какие-то кампании. Это не может быть какими-то кампаниями», - высказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что власти отслеживают настроения людей в Интернете.

Напомним, что проведение массовых мероприятий в России запрещено, но люди нашли альтернативу и устроили акции протеста в режиме онлайн. Жители регионов высказали свое мнение о наболевшем: самоизоляция, пандемия, пропуски.

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