Социолог ждет волну протестов в России после митинга во Владикавказе

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20 апреля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

фото: «ЮГ. МБХ МЕДИА»

Причина прошедшего митинга протеста во Владикавказе - социальная обстановка в результате введения ограничительных мер из-за COVID-19, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Социолог отметил, что в Северной Осетии, как и в целом на Северном Кавказе большое количество людей – это не просто самозанятые, но и работающие без официальной регистрации. "Поэтому при сложившейся ситуации люди теряют работу, источники заработка, а, с другой стороны, им очень трудно при имеющихся бюрократических правилах получить хоть какие-то пособия", - пояснил Кагарлицкий. А ведь зачастую там обычно один кормилец в семье – это отец, который трудится, а жена следит за хозяйством. Поэтому он верит жителям Владикавказа, которые жалуются, что им нечем кормить детей.

Борис Кагарлицкий подчеркнул, что такая ситуация может произойти и в других регионах, "Владикавказ может поджечь общероссийскую волну протестов, если власть не примет каких-то своевременных мер".

Во Владикавказе местные жители вместо самоизоляции решили собраться вместе на митинг против местной власти. Опубликовано видео, как ОМОН разгоняет митингующих.

Жители российских городов уже устроили виртуальные митинги.