В Алтайском крае выявлено 10 новых случаев коронавируса COVID-19, среди заражённых - ребёнок

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18 апреля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в Алтайском крае. В краевом оперштабе по борьбе и мониторингу с коронавирусом сообщили, что всего в регионе заболели 63 , в том числе ребёнок.

Больные находятся на лечении в инфекционном отделении горбольницы № 5 в Барнауле, в инфекционном отделении горбольницы № 11 в Барнауле, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства".

Четыре человека, все жители Барнаула, выписаны.По данным оперштаба, в Барнауле коронавирус выявлен у 42 человек. В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск - по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске – один человек, в Горняке – два, Поспелихинском районе (с. Николаевка – один человек. Специалисты Роспотребнадзора устанавливается круг контактных лиц, проверяют их на инфекцию, проводят дезинфекции в очагах.