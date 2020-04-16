Первый случай коронавируса COVID выявлен на Алтае

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16 апреля 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID выявлен на Алтае. Коронавирус диагностирован у женщины - жительницы села Онгудай Онгудайского района. В течение последних дней Республика Алтай оставалась единственным регионом России, в котором не было коронавируса.

К 67-летней женщине, первые результаты анализов на коронавирус у которой оказались положительные, ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился к жителям региона. По его словам, заразившаяся женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное. Сейчас уточняется вся информация, ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Хорохордин призывал каждого жителя Республики Алтай задуматься о своём здоровье, обязательно находиться дома, сократить все контакты, позаботиться о своей самоизоляции.