Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирус

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16 апреля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генеральная прокуратура РФ

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Генеральная прокуратура России попросила Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирусную инфекцию, в частности про то, что пандемии нет и деньги скоро отменят.

Например, автор одной из видеозаписей сообщает, что коронавирус не опасен, это прикрытие масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае ожидается сокращение зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти и взрослого населения и детей. Также на пяти сайтах обнаружены видео, где тот же автор сообщает, что в скором времени отменят наличные денежные средства, банки прекратят их выдачу. Автор видео рекомендует "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

На других сайтах утверждается, что COVID-19 "не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром".

Сотрудники надзорного ведомства также нашли в интернете статью, согласно которой сотрудникам полиции, патрулирующим улицы Красноярска, "выдают ранее использованные маски". Эти сведения не соответствуют действительности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Распространение фейков о коронавирусе будет наказываться штрафом до 2 млн рублей либо до пятью годами лишения свободы, если «заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия».