Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирус

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Генеральная прокуратура РФ

Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирус
pixabay.com

Генеральная прокуратура России попросила Роскомнадзор ограничить доступ к новым фейкам про коронавирусную инфекцию, в частности про то, что пандемии нет и деньги скоро отменят.

Например, автор одной из видеозаписей  сообщает, что коронавирус не опасен, это прикрытие масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае ожидается сокращение зарплат "бюджетников" вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти и взрослого населения и детей. Также на пяти сайтах обнаружены видео, где тот же автор сообщает, что в скором времени отменят наличные денежные средства, банки прекратят их выдачу. Автор видео рекомендует "переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары "жизнеобеспечения", поскольку остальные утратят ценность".

На других сайтах утверждается, что COVID-19 "не страшнее холеры, тифа или чумы, не опаснее обычного ОРВИ и характеризуется гораздо меньшей смертностью и заразностью, чем ближневосточный респираторный синдром MERS или тяжелый острый респираторный синдром".

Сотрудники надзорного ведомства также нашли в интернете статью, согласно которой сотрудникам полиции, патрулирующим улицы Красноярска, "выдают ранее использованные маски". Эти сведения не соответствуют действительности.

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Распространение фейков о коронавирусе будет наказываться штрафом до 2 млн рублей либо до пятью годами лишения свободы, если «заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия».

НС

Здоровье

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

Академик РАМН, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко считает, что для признания этого факта необходимы дополнительные исследования и мнение нескольких экспертов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью