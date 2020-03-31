Фейковые новости о коронавирусе могут обойтись в пять лет лишения свободы

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31 марта 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

За рспространение фейков о коронавирусе будут наказывать штрафом до 2 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, если «заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия».

Согласно опубликованной поправке, предлагаемой ко второму чтению законопроекта, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека будет наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Кроме этого, наказание может быть применено в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Если фейк повлек по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия – штраф составит от 1,5 до 2 млн рублей, а период исправительных или принудительных работ будет увеличен уже до 5 лет, как и лишение свободы.

Нынешней редакцией законопроекта предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание за это предлагается установить в виде штрафа от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо лишать ответственных лиц права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишать их свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Самое жесткое наказание грозит тем, по чьей вине несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц – в этом случае сразу наступает уголовная ответственность, а наказание будет составлять до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что решения по фейковым новостям будут приниматься на уровне Генпрокурора и его замов.