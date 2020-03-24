Решения по фейковым новостям будут приниматься на уровне Генпрокурора и его замов

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24 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В думском комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи пояснили – определять, что является фейком, а что нет, будет Генеральный прокурор РФ и его заместители. Их решение можно будет оспорить в суде.

«Критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства «исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями», – рассказали в комитете.

Но если в публикации содержится то или иное утверждение и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно.

«Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне федеральных руководителей прокуратуры, возможности произвола на региональном уровне будут ограничены», – подчеркнул представитель комитета.

Что касается наказания, то штрафы, в соответствии с поправками в КоАП, грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации.

За первое распространение фейковой информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей и для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение будет караться строже.

Кроме этого, вводятся полномочия органов полиции по возбуждению вышеуказанных административных дел наряду с Роскомнадзором. Рассматривать дела будут суды. При этом предусматривается уведомление органов прокуратуры РФ обо всех случаях возбуждения дел в течение 24 часов – это позволит исключить злоупотребления.

В комитете также добавили, что срок давности по расследованию таких дел составит до одного года.

Ранее сообщалось, что штраф за распространение фейков о коронавирусе может составить 3 млн рублей.