Штраф за распространение фейков о коронавирусе может составить 3 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

23 марта 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

В Москве Следственный комитет начал процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом в России «с целью усиления панических настроений».

Причем, проверка проходит сразу по двум статьям УК – по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих)

Если по первой статье распространителям фейков грозит штраф до 300 тысяч рублей, до 2 лет принудительных работ либо лишение свободы, то вторая статья предусматривает штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.

Ранее руководитель государственного центра по информированию россиян о ситуации с коронавирусом Алексей Гореславский сообщал, что ежедневно выявляется около 50 фейковых сообщений.