Правозащитник считает, что ситуация в российских тюрьмах становится напряженнее

Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов считает, что в сложной эпидемиологической обстановке пенитенциарная система стала еще более закрытой, чем была.
По его словам, в исправительных колониях есть повышенная обеспокоенность.
«Вирус в лагере – это настоящий пожар, потому что люди находятся в запертом помещении», – сказал он.
Он заявил, что об акциях неповиновения фонду пока неизвестно. Однако еще 16 марта в пенитенциарных учреждениях России особым распоряжением было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.
Правозащитник считает, что необходимо отпустить часть заключенных, «например, тех, кто осужден за нетяжкие преступления, а также тех, чей срок подходит к концу».
Ранее сообщалось о риске новой вспышки коронавируса в Китае.