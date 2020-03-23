Правозащитник считает, что ситуация в российских тюрьмах становится напряженнее

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23 марта 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов считает, что в сложной эпидемиологической обстановке пенитенциарная система стала еще более закрытой, чем была.

По его словам, в исправительных колониях есть повышенная обеспокоенность.

«Вирус в лагере – это настоящий пожар, потому что люди находятся в запертом помещении», – сказал он.

Он заявил, что об акциях неповиновения фонду пока неизвестно. Однако еще 16 марта в пенитенциарных учреждениях России особым распоряжением было приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Правозащитник считает, что необходимо отпустить часть заключенных, «например, тех, кто осужден за нетяжкие преступления, а также тех, чей срок подходит к концу».

Ранее сообщалось о риске новой вспышки коронавируса в Китае.