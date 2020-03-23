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Эксперты сообщили о риске новой вспышки коронавируса в Китае

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперты сообщили о риске новой вспышки коронавируса в Китае
микроскоп, pixabay.com
Член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань сообщила важную новость. Согласно последней информации, Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавирусной инфекции.
 
Медики опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых постоянно контактируют с возвращающимися на родину гражданами, а также сами выезжают за рубеж. Особенно опасными в данном смысле могут быть Пекин, Шанхай, Ханьчжоу и Шеньчжень.
 
Ланьцзюань подчеркнула, что следует продолжать неустанно работать с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса.
ЕТ
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