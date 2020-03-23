Эксперты сообщили о риске новой вспышки коронавируса в Китае

Член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань сообщила важную новость. Согласно последней информации, Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавирусной инфекции.

Медики опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых постоянно контактируют с возвращающимися на родину гражданами, а также сами выезжают за рубеж. Особенно опасными в данном смысле могут быть Пекин, Шанхай, Ханьчжоу и Шеньчжень.