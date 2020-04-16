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Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений Британии и США в сокрытии Китаем пандемии коронавируса COVID

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений Британии и США в сокрытии Китаем пандемии коронавируса COVID
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса COVID-19. В ходе  обмена мнениями по ситуации вокруг пандемии лидерами России и Китая подчёркнуто, что взаимная поддержка в борьбе с этой глобальной угрозой является  убедительным свидетельством особого характера российско-китайского партнёрства.

Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество на данном направлении, обмениваться специалистами, осуществлять поставки медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.

С российской стороны дана высокая оценка эффективным действиям китайских партнёров, позволившим стабилизировать эпидемию коронавируса в КНР.

Путиным и Си Цзиньпином подчёркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции. Ранее эс-глава британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии. Глава Пентагона Марк Эспер обвинил власти Китая в том же.

Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.

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