Коронавирус 16 апреля: российско-китайская пропаганда и способ вылечить COVID-19 за две недели

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2 046 357 человек. Погибли 131 356 пациентов, вылечились – 506 684.
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В ЕП предлагают противодействовать «агрессивной» пропаганде РФ и КНР на фоне пандемии. Проект резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями» внесен в Европарламент. Рассмотреть документ предложил депутат Филипп Ламбер. «ЕП настоятельно призывает комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID—19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», – гласит резолюция.
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По данным Национального рейтингового агентства ущерб для российской экономики из-за коронавируса может составить до 18 триллионов рублей.
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Что выберут Путин и Трамп: десятки тысяч гробов или миллионы голодных?
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Германия со следующей недели частично снимет карантинные меры. Ангела Меркель такое решение объяснила тем, что страна очень успешно борется с эпидемией. Вместе с этим ограничения по дистанции, работе гипермаркетов и многих других учреждений остаются в силе.
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Российский журналист Георгий Кудинов из Милана рассказал, как вылечить коронавирус за 14 дней.
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Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ. Недавно президент США возмутился тем, что Америка тратит огромные деньги на финансирование организации, а они уделяют внимание Китаю, а не Штатам (негодяи эдакие). Финансирование ВОЗ теперь прикрыли, мол, пусть «пока они расследуют свои ошибки». Билл Гейтс считает, что «приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит». «Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их», – написал в Twitter бизнесмен.
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Наш журналист Александр Крохмаль рассказал про положение дел в России. О невероятной ответственности людей перед друг другом и тяжелым выбором читайте здесь.
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Россия возобновила вывозные рейсы для россиян, которые не могут вернуться из-за границы:
16 апреля:
Денпасар - Москва ("Россия").
17 апреля:
Гоа - Москва ("Аэрофлот").
18 апреля:
Бангкок - Владивосток (S7),
Бангкок - Екатеринбург ("Уральские авиалинии").
19 апреля:
Бангкок - Новосибирск (S7),
Дели - Москва ("Аэрофлот").
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