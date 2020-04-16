Коронавирус 16 апреля: российско-китайская пропаганда и способ вылечить COVID-19 за две недели

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2 046 357 человек. Погибли 131 356 пациентов, вылечились – 506 684.

В ЕП предлагают противодействовать «агрессивной» пропаганде РФ и КНР на фоне пандемии. Проект резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями» внесен в Европарламент. Рассмотреть документ предложил депутат Филипп Ламбер. «ЕП настоятельно призывает комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID—19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», – гласит резолюция.

По данным Национального рейтингового агентства ущерб для российской экономики из-за коронавируса может составить до 18 триллионов рублей.

Германия со следующей недели частично снимет карантинные меры. Ангела Меркель такое решение объяснила тем, что страна очень успешно борется с эпидемией. Вместе с этим ограничения по дистанции, работе гипермаркетов и многих других учреждений остаются в силе.

Российский журналист Георгий Кудинов из Милана рассказал, как вылечить коронавирус за 14 дней.

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ. Недавно президент США возмутился тем, что Америка тратит огромные деньги на финансирование организации, а они уделяют внимание Китаю, а не Штатам (негодяи эдакие). Финансирование ВОЗ теперь прикрыли, мол, пусть «пока они расследуют свои ошибки». Билл Гейтс считает, что «приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит». «Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их», – написал в Twitter бизнесмен.

Наш журналист Александр Крохмаль рассказал про положение дел в России. О невероятной ответственности людей перед друг другом и тяжелым выбором читайте здесь.