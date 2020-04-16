Тяжёлые времена, тяжёлые решения. О невероятной ответственности людей друг перед другом на фоне пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 апреля 2020, 01:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ответственность и нелёгкий выбор. Вот, что можно сейчас сказать про положение дел в России. Коронавирусная пандемия не только разъединила людей, но и поставила перед самым тяжким выбором.

Сейчас в России особо серьёзное положение. Президент стоит перед очень трудным выбором, пожалуй, самым трудным в своей жизни. Народ или олигархия? Сильные мира сего даже не беспокоятся за свои судьбы. «Уж мы-то выживем точно», - слышатся порою их высокомерные слова, «У нас есть всё». Но, а как же быть простым гражданским? Как быть тем, у кого нет огромных запасов и миллионов евро, лежащих в банках? Простые люди пока что не получили должной помощи. Президент Путин очень старается помогать всем россиянам, и всё из-за того, что он невероятно добрый и чуткий человек. Но всё же ситуация пока остаётся тяжёлой.

Малый и средний бизнес уже получил должную поддержку. Во всяком случае, так было сказано во время сегодняшнего выступления Путина. Но, тем не менее, большая часть россиян всё ещё остаётся в опасности нищеты. Пособия выделили так же для многих, но никто не подумал о фрилансерах, которые никогда официально не работали. В интернете только и обсуждается нелёгкое положение «свободных художников». Эти люди не имеют ни пособий, ни выплат, ни какой-то социальной поддержки. Зарегистрироваться на нужных сайтах для получения денег они тоже не могут. Ведь нужна, как минимум, справка об увольнении. Как им выживать – никто не знает. То же самое можно сказать и про многих жителей регионов, которые оказались в худшем положении за свою жизнь. Произвол и разгул чиновников в некоторых местах России не только не сошёл на нет, а даже наоборот – усилился многократно. Не раз уже обсуждались незаконные задержания людей, которые по сути ничего не нарушили. Штрафы есть, а денег нет.

Вывод можно сделать такой. Пока ещё не все осознали на себе опасность положения, и не все ещё понимают, какова сейчас ответственность за всё происходящее. Наш президент отчётливо осознаёт всё положение вещей, и потому изо всех сил стремится хоть как-то помочь населению. Плохо то, что многие чиновники совершенно не слушают президентских постановлений и увиливают от своих обязанностей. Владимир Владимирович даёт необходимые указания, но они отчего-то не исполняются. Единства среди народа по-прежнему не наблюдается. Раздоры и ссоры царят даже в семьях известных актёров, к примеру у Павла Прилучного, сыгравшего в известной картине «Союз Спасения». Что будет дальше – известно лишь одному Богу. Но мы по-прежнему сохраняем веру в президента России, и всячески поддерживаем его позиции и стремления. Россия выходила изо всех трудностей многие века, и, как правило, всегда сохраняла своё лицо.