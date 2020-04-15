Как вылечиться от коронавируса за 14 дней

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15 апреля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Журналист Георгий Кудинов, проживающий в Милане, рассказал СМИ, как ему удалось вылечиться от COVID-19.

Уже несколько дней Георгий находится дома после выписки из больницы, но восстановился он еще не до конца.

«С момента появления температуры и до того, как стало совсем плохо, прошло семь-восемь дней. В итоге я уже был готов хоть пешком идти в больницу. Мне повезло, что знакомый доктор отвез в определенную клинику, которую посоветовали друзья и где меня уже ждали. Сначала провел полтора суток в приемном покое. А как только тест подтвердил коронавирус, меня моментально перевели в палату инфекционного отделения. Там пробыл двенадцать дней», - рассказал Кудинов.

По словам журналиста, для лечения ему было прописано несколько таблеток - дарунавир и ритонавир, эффективные против ВИЧ; плаквенил, используемый для борьбы с малярией, и еще одно лекарство, о предназначении которого он не знает.

Георгий отметил высококлассную работу медперсонала итальянской клиники.

«Сразу скажу, что мне, безусловно, повезло с клиникой. Палата всего на двух человек, постоянная уборка, благожелательное отношение персонала. Каждое утро - короткий разговор с докторами. Три раза в день измеряли уровень кислорода в крови, пристально следили за температурой, работой сердца и за давлением. Короче говоря, чувствовал, что нахожусь под постоянным присмотром, а это важно в такой нервной ситуации», - делится впечатлениями Кудинов.

Журналист рассказывает, что на вопрос - почему у него в определенный момент резко пропали температура и жуткий кашель, медики ответили, что это особенность коронавируса. По их словам, у COVID-19 есть переломные дни, когда происходят какие-то сдвиги, причем дело может развернуться как в одну, так и в другую сторону.

«Медперсонал экипирован как космонавты, лиц не разглядеть, общение сводится к минимуму. При этом меня постоянно передавали из рук в руки, словно разведчика, которого никому нельзя долго показывать. Сделал рентген - тебя опять скрывают от всех, сопровождают «космонавты», ведут через какие-то пустые коридоры на первом этаже, где в мирное время, видимо, ходят десятки людей, а сейчас - пустыня... Такой вот сюрреализм», - рассказывает Кудинов.

Журналист отметил, что за 14 дней его лечения в клинике было сделано 3 рентгеновских снимка, также 5 раз медики брали анализ крови. Третий рентген и заключительный тест крови показали положительную динамику, после чего из медучреждения он был выписан.

«Правда, на момент выписки пневмония не ушла, так что до сих пор не считаю себя выздоровевшим. В моих больничных документах написано примерно так: «клинически вылечен», - отмечает Георгий Кудинов.

По словам журналиста, ему необходимо две недели находиться в изоляции в своей квартире и ждать, когда остаточные явления пройдут.