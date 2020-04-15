Путину и Трампу придется выбирать - десятки тысяч гробов или миллионы голодных

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Биохимик и публицист Александр Гольдфарб в своем блоге рассуждает о том, что будет происходить дальше, через месяц-полтора, после того как рост заболеваемости коронавирусом пойдет на убыль, и все вернутся к прежнему режиму жизни.

Ученый считает, что с эпидемиологической точки зрения, COVID-19 мало чем отличается от «испанки», которая за короткий срок унесла в 3 раза больше жизней, чем Первая мировая. Как и тогда, в 1918 году, сейчас от нового вируса нет ни лекарств, ни вакцины.

Что же происходило в прошлом веке в Америке? Гольдфарб рассматривает заражение «испанкой» на примере г. Филадельфия, и г. Сент-Луис, которая находятся всего в 900 милях друг от друга. В Филадельфии, несмотря на предостережения, провели парад в поддержку солдат с участием 200 тыс. человек. Три дня спустя все больницы города были заполнены. К моменту, когда ввели карантин, было уже поздно, заразилась большая часть населения, многие умерли. Тем временем в Сент-Луисе сделали все, чтобы исключить массовые скопления людей. Благодаря этому рост заболеваемости сильно замедлился. В медучреждениях смогли справиться с наплывом пациентов. Однако, как только в Сент-Луисе отменили карантин, пришла вторая вспышка эпидемии. Заразились те, кто раньше сидел дома. В итоге «испанку» подцепила большая часть населения. Тем не менее, благодаря запасу времени врачи смогли помочь тем, кому смогли, число смертей оказалось в два раза ниже, чем в Филадельфии.

Если сегодня из-за коронавируса у человека начнут отказывать легкие, единственный шанс на спасение – место в реанимации и аппарат ИВЛ. Но за это место, как подчеркивает Гольдфарб, будут конкурировать не только другие больные коронавирусом, но и жертвы ДТП, люди с инфарктом и инсультом. Поэтому в наших интересах растянуть эпидемию во времени, чтобы врачи смогли спасти как можно больше пациентов.

Итак, когда же прекращать карантин? По экономическим соображениям, он не может длиться вечно. Наши политики, утверждает Александр Гольдфарб, оказались зажатыми между медиками и хозяйственниками, и им придется выбрать из двух зол меньшее. И Трамп, и Путин, пытаются определить, что для них хуже — десятки тысяч гробов или миллионы голодных.

Все равно в конечном счете переболеют очень многие, коронавирус никуда не денется. Нужны эффективная система массового тестирования и быстрого отслеживания контактных лиц. Ни того, ни другого толком пока нет, но над этим работают. А пока этого нет, если отменить карантин, новые вспышки неизбежны.