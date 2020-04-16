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В ЕП предложили противодействовать «агрессивной пропаганде» России и КНР на фоне пандемии

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В ЕП предложили противодействовать «агрессивной пропаганде» России и КНР на фоне пандемии
фото: pixabay.com

В Европарламент внесен проект резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями». Рассмотреть соответствующий документ предложил депутат Филипп Ламбер.

«ЕП настоятельно призывает комиссию противодействовать агрессивным усилиям российской и китайской пропаганды, использующей пандемию COVID—19 для ослабления ЕС и нагнетания недоверия к ЕС со стороны населения», - говорится в тексте резолюции.

В документе объясняется масштаб кризиса, вызванного пандемией, а также перечислены угрозы, с которыми сталкивается Евросоюз в настоящее время и меры, приминяемые в борьбе с ними.

Ламбер обеспокоен «пропагандистской деятельностью» стран, как внутри, так и за пределами ЕС, которая направлена на «ограничение» основных прав граждан в погоне за достижением «политических интересов».

БА

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