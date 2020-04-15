США против Китая: американцы ищут китайский след в распространении коронавируса

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15 апреля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Министр обороны США Марк Эспер 15 апреля обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе и призвал усилить давления на страну, чтобы заставить ее сотрудничать. Это уже не первые нападки американцев на Китай с момента начала пандемии. Есть ли повод для такой озабоченности и совсем ли беспочвенны такие обвинения? Разбирались "Аргументы недели".

"Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию. Поэтому я думаю, что нам нужно делать еще больше и продолжать давить на них, чтобы они поделились (информацией)", - сказал Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Днём ранее президент США Дональд Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ. И здесь вновь нашлось место для обвинений в сторону Китая. "Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса", – сказал он журналистам.Он добавил, что ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сведения из Уханя, противоречившие официальной информации китайских властей: "Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно", - сказал он.

Негативная риторика из США исходила ещё в конце марта, и не только в сторону Китая. Под удар попали Россия и Иран. 20 марта государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией. Он убеждён, что цель этих стран – приуменьшить усилия Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом.

Ответ на обвинения от Китая не заставил себя ждать. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 23 марта заявил, что ситуация разворачивается с точностью наоборот: "США с одной стороны очерняют Китай, с другой – обвиняют, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию… Я не могу не спросить, кто в конце концов занимается распространением ложной информации? Кто искажает факты и выдает черное за белое? Эта комедия США с распространением слухов и попытками перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже", – заявил он на брифинге.

Даже американские СМИ не отрицают, что, кажется, США увлеклись со своими попытками насолить Китаю. Washington Post отмечает, что "силовики" из команды Трампа, его советники по национальной безопасности больше стремились набрать очки в своей конкуренции с Китаем, чем помочь стране встретить надвигающуюся глобальную угрозу: "Вы только вспомните выступление госсекретаря Майка Помпео в конце марта. Во время этой встречи Помпео потратил кучу драгоценных минут своих коллег, пытаясь убедить их назвать новую болезнь "уханьским вирусом" — с единственной целью насолить Китаю за все хорошее".

Однако некоторые действия китайских властей всё же вызывают вопросы. Например, тот же Washington Post и другие издания сообщали, что люди, умершие в своих домах, а также в ожидании лечения так и не попавшие перед смертью на больничные койки не попали в официальные китайские списки жертв заболевания. Многие считают, что власти Китая намеренно занижали статистику, чтобы как можно быстрее объявить о взятии пандемии под контроль.

15 апреля также появились документы, которые свидетельствуют о том, что Китай мог предотвратить такой масштаб пандемии как минимум на неделю раньше. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении Associated Press. Руководство Китая поняло, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и вызвать эпидемию по меньшей мере на шесть дней раньше, чем заявило об этом. Агентство отмечает, что после появления первых пациентов с коронавирусом в Ухани на десять дней перестали регистрировать новых зараженных. Врачам запрещали говорить о вирусе и носить маски.

И всё же. Пока в США, России и некоторых странах Европы пандемия возможно даже не достигла своего пика, в Китае, кажется, всё более менее стабильно. За последние сутки в стране выявили 46 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 пациентов, зарегистрирован лишь один летальный случай. Важно, что из 46 новых случаев 36 - ввозные, а только 10 - локальные.