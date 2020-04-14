Поклонская предлагает провести международное расследование о возможной причастности США к появлению коронавируса

В своём Telegram-канале депутат Госдумы , экс-прокурор Наталья Поклонская предложила всерьёз изучить версии о возможной причастности американских лабораторий к появлению смертельно опасного коронавируса.
«Украинские депутаты требуют отчёт о законности функционирования на территории страны биологических лабораторий Министерства обороны США.
Хорошая идея. Я предлагаю такое исследование масштабировать и провести по всем странам — это снимет разного рода небезосновательные подозрения возникновения COVID-19 или предупредит появление новых вирусов, влияющих не только на здоровье человечества, но и на мировую экономику, а также мироустройство в целом».
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