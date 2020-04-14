Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Поклонская предлагает провести международное расследование о возможной причастности США к появлению коронавируса

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская предлагает провести международное расследование о возможной причастности США к появлению коронавируса
Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

В своём  Telegram-канале депутат Госдумы , экс-прокурор Наталья Поклонская предложила всерьёз изучить версии о возможной причастности американских лабораторий к появлению смертельно опасного коронавируса.

«Украинские депутаты требуют отчёт о законности функционирования на территории страны биологических лабораторий Министерства обороны США.

Хорошая идея.  Я предлагаю такое исследование масштабировать и провести по всем странам — это снимет разного рода небезосновательные подозрения возникновения COVID-19 или предупредит появление новых вирусов, влияющих не только на здоровье человечества, но и на мировую экономику, а также мироустройство в целом».

Читайте также:

COVID-19 оказался куда более опасен, чем предполагали его создатели

Коронавирус создали на гранты правительства США

США запланировали продолжение коронавируса. На очереди – эбола и вич

 

 

ГБ

Здоровье

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Медицинские специалисты, работающие в Великобритании, назвали симптом коронавируса, который требует безотлагательного вызова скорой помощи. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью