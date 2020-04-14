Завотделением больницы в Коммунарке рассказала о ситуации в учреждении: меняется к худшему

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14 апреля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, больница в Коммунарке

Заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Элеонора Баланюк в студии программы "Открытый эфир" ответила на вопрос о том, какая сейчас ситуация в медучреждении, какие изменения происходят.

Она сообщила, что больных прибывает все больше. Возраст пациентов разный, много людей работоспособного возраста, "что совершенно не вязалось с ранее полученной нами информацией". Нагрузка на медиков возрастает, приходится работать сутками. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, Баланюк прогнозировать не стала, поскольку в каждой стране она развивается по-своему. Она знает одно - соблюдать режим самоизоляции необходимо.

Медицинская сестра, работающая сейчас в больнице в московском поселке Коммунарка, рассказала ранее, как работают там все медики.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что был крайне удивлен возрастом пациентов с коронавирусной инфекцией: "у нас челюсть упала".