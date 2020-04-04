Главврач больницы в Коммунарке не ожидал такого необычного развития эпидемии в России

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4 апреля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

gkb40dzm.ru

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в интервью телеканалу RT, что был крайнеудивлен возрастом пациентов с коронавирусной инфекцией: "у нас челюсть упала".

В начале эпидемии медики считали, что будет обычный сценарий: тяжёлобольными станут пожилые люди. Но поступившие пациенты оказались намного моложе, чем ожидали врачи. "Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала, потому что все ниже, чем прогнозные", - отметил Проценко.

Главная медицинская сестра ГКБ №40 в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала о работе в больнице во время эпидемии COVID-19: "я сейчас полностью живу тем, что я делаю. Я не могу отключиться."