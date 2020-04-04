Главная медсестра больницы в Коммунарке: жизнь разделилась на «до» и «после»

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4 апреля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главная медицинская сестра ГКБ №40 в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала о работе в больнице во время эпидемии COVID-19: "я сейчас полностью живу тем, что я делаю. Я не могу отключиться."

Ларионова редко покидает лечебное заведение, при этом все ее мысли все равно заняты работой, по-другому просто не получается.

Медработник также рассказала об организации работы больницы, которая была открыта не так давно. Клиника была развернута за одну ночь, буквально за несколько часов была оборудована полностью и готова к приему пациентов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что делает в изоляции.